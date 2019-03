Una vettura in fiamme a Domat/Ems (GR) nel marzo 2018.

Incidenti sulle carreggiate grigionesi: la statistica pubblicata dall'Ufficio federale delle strade (USTRA) mostra un bilancio positivo per il 2018 rispetto all'anno precedente. Diminuiti anche feriti e morti.

Oggi a Coira, in occasione della presentazione dei dati, Barbara Hubschmid, capo della polizia cantonale retica, ha parlato di una "statistica positiva". Il numero totale di incidenti stradali nel territorio cantonale è rimasto sostanzialmente costante: 2213 nel 2018 rispetto ai 2220 nel 2017.

Tuttavia, c'è da rilevare una diminuzione del 31% del numero di persone decedute (da 19 a 13). Tra gli altri dati positivi anche la diminuzione degli incidenti con feriti o vittime (-12,5 %) e degli incidenti stradali causati da conducenti sotto l'effetto di alcolici. Infine, meno incidenti e vittime anche tra i centauri.

Preoccupante, invece, è il dato delle persone ferite gravemente, che in rapporto agli ultimi cinque anni è aumentato del 16,4%. In crescita anche gli incidenti che hanno visto coinvolte le biciclette elettriche, da 11 nel 2017 a 29 l'anno scorso. Tendenza contraria per gli incidenti che, invece, hanno coinvolto ciclisti (da 70 a 58) e pedoni (-10).

