Da novembre l'ufficio postale di Brusio, nella Valposchiavo, verrà chiuso e sostituito dal servizio a domicilio. Si tratta del quattordicesimo caso nel cantone dei Grigioni.

La Posta aveva comunicato a maggio 2017 che le filiali garantite fino al 2020 sul territorio cantonale erano 32. Per altre 3 era già stata decisa la chiusura e sostituzione con altro tipo di punti di accesso ai servizi postali (Trimmis, San Bernardino e Churwalden).

Per altre 20 filiali il proseguimento dell'attività era "da valutare". Di queste ad oggi quattordici, compreso l'ufficio di Brusio, sono già state sostituite con modelli alternativi (servizio a domicilio o filiali in partenariato), mentre tre (Tiefencastel, Cazis e Trun) sono passate tra le filiali garantite fino alla fine del 2020. Al momento è in corso il dialogo con le autorità locali per le filiali di Davos, Laax e anche per una delle quattro filiali del capoluogo, quella di Lacuna.

