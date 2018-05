Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2018 13.27 13 maggio 2018 - 13:27

I Grigioni sono una società tribale, caratterizzata da rapporti di dipendenza, gerarchie e tabù sui quali non si parla: è il giudizio di Linard Bardill, scrittore e cantautore candidato anche al governo retico.

"In Sicilia si parlerebbe di omertà", afferma in un'intervista pubblicata oggi dal SonntagsBlick il noto artista 62enne che vive a Scharans (GR), non lontano da Thusis, che denuncia quelli che considera "intrallazzi".

Bardill non esita fra l'altro a parlare di "atto di terrorismo di stato" in relazione all'arresto di Adam Quadroni, l'impresario che ha fatto esplodere lo scandalo delle intese cartellistiche che hanno coinvolto alcune imprese grigionesi e che finì in manette - e poi in clinica psichiatrica - nel giugno 2017 dopo una segnalazione di esposizione a pericolo. "La tribù non vuole eliminare gli inciuci, bensì colui che li rende noti", commenta Bardill.

Neuer Inhalt Horizontal Line