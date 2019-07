Per compensare i mancanti pagamenti diretti della Confederazione, il Governo dei Grigioni promuove la canapa per scopi alimentari con un contributo di 390'000 franchi per gli anni 2019-2021. Lo riferisce oggi in un comunicato la Cancelleria cantonale.

In Svizzera attualmente la coltivazione di canapa non dà diritto a contributi per l'agricoltura biologica. Una modifica della legislazione in proposito, con il riconoscimento del diritto a contributi per la coltivazione di canapa per scopi alimentari, non è da aspettarsi prima del 2022, quando entrerà in vigore la Politica agricola 22+.

Di conseguenza il governo grigionese ha deciso che alle aziende coinvolte vengono versati 1200 franchi per ettaro per la promozione della coltivazione, della lavorazione e della commercializzazione di canapa per scopi alimentari.

