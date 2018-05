Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 maggio 2018 - 11:03

Una campagna per spiegare le regole base dell'igiene in cucina, in modo da potersi godere le grigliate estive in sicurezza.

È l'idea dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), che mira ad informare soprattutto i maschi fra i 18 e i 30 anni, particolarmente colpiti dalla campylobatteriosi, che provoca nausea e diarrea.

L'obiettivo è quello di far calare il numero di contagi, ha comunicato oggi l'USAV. I problemi vengono causati in particolare dal pollame, ma con semplici misure è possibile evitarli. Le regole sono quattro: lavare e pulire correttamente, cuocere correttamente, separare correttamente e conservare correttamente.

