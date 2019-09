Il gruppo del PS alle Camere ha comunicato questa sera tramite Twitter che raccomanda - a stretta maggioranza - la rielezione del procuratore generale della Confederazione Michael Lauber.

Le possibilità di Lauber per un nuovo mandato in questo modo migliorano nettamente. UDC e PLR avevano già reso noto la raccomandazione di rielezione, mentre PPD e Verdi non hanno dato disposizioni. La Commissione giudiziaria (CG) aveva invece raccomandato la non rielezione.

Su Lauber pesa in particolare un procedimento disciplinare per non aver verbalizzato alcuni incontri avuti con l'attuale presidente della FIFA, Gianni Infantino. L'Assemblea federale plenaria (le due camere riunite) sarà chiamata a eleggere il procuratore generale domani.

