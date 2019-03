Nella sua forma attuale, l'accordo istituzionale tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) "distrugge la Svizzera".

Parola del presidente dell'UDC Albert Rösti, che oggi davanti ai media ha dichiarato che il gruppo democentrista alle Camere ha respinto l'intesa all'unanimità. Per Rösti, il Consiglio federale non deve né parafare né firmare l'accordo in questione, ma prepararsi ad elaborare un piano B.

In particolare, l'UDC intende presentare degli atti parlamentari volti a rivitalizzare la Svizzera e renderla più attrattiva per gli investitori esteri.

Stando al consigliere nazionale bernese, l'analisi approfondita dell'accordo istituzionale ha suscitato nel gruppo grande preoccupazione per le conseguenze di un simile testo per la democrazia diretta, la neutralità del Paese e il federalismo. Insomma, questo accordo è contrario a tutto ciò che è la Svizzera, ha aggiunto.

Neuer Inhalt Horizontal Line