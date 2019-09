Il gruppo UDC alle Camere, dopo aver sentito l'interessato, raccomanda la rielezione del procuratore generale della Confederazione Michael Lauber. I Verdi invece non prendono posizione.

I democentristi hanno comunicato questa sera che danno importanza alla continuità. Propongono inoltre che in futuro casi simili vengano gestiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

Il gruppo ecologista ha lasciato libertà ai suoi parlamentari, questo perché il caso non dovrebbe essere politicizzato. La settimana scorsa il gruppo del PLR si era schierato con Lauber, mentre il PPD non aveva espresso preferenze.

La Commissione giudiziaria (CG) ha dal canto suo raccomandato la non rielezione. Su Lauber pesa in particolare un procedimento disciplinare per non aver verbalizzato alcuni incontri avuti con l'attuale presidente della FIFA, Gianni Infantino. L'Assemblea federale plenaria (le due camere riunite) sarà chiamata a eleggere il procuratore generale mercoledì 25 settembre.

