Denis de la Reusille integrerà il gruppo dei Verdi in Consiglio nazionale.

Il gruppo parlamentare dei Verdi ha accolto nel proprio seno i consiglieri nazionali Denis de la Reusille del Partito del Lavoro (PdA/NE) e Stéfanie Prezioso di Solidarités (GE). La decisione è stata presa all'unanimità, indica una nota odierna degli ecologisti.

Con l'arrivo dei due deputati, la "frazione" ecologista sale a 30 deputati. La formazione dei Verdi, grande vincitrice delle elezioni federali dello scorso 20 di ottobre, è la quarta più numerosa in Consiglio nazionale.

Davanti ai Verdi al Nazionale si piazza il gruppo PPD, 31 seggi, grazie all'arrivo di tre membri del partito evangelico e di altri tre del PBD. La "frazione" più numerosa è ancora quella dell'UDC, seguita da quella del Partito socialista.

Come precisato nella nota dai Verdi, grazie all'arrivo di due nuovi consiglieri nazionali tra le sue fila, il gruppo PLR al Nazionale ha di fatto perso il suo diritto a determinare la presidenza dell'Ufficio, ossia la maggiore carica della Confederazione.

I Radicali hanno ancora 29 seggi al Consiglio nazionale. Gli ecologisti non intendono però insidiare l'elezione di Isabel Moret (VD) alla presidenza in sostituzione di Marina Carobbio (PS/TI) allo scopo di preservare una certa "continuità".

Tuttavia, i Verdi chiedono di essere ammessi in futuro alla regolare rotazione per occupare la Presidenza del Consiglio nazionale. Il gruppo degli ecologisti potrebbe infatti ancora crescere in seguito ai ballottaggi previsti nelle prossime settimane volti a completare la composizione del Consiglio degli Stati.

I cantoni di Vaud, Ginevra e Friburgo decideranno domenica la composizione delle rispettive rappresentanze alla Camera dei Cantoni. Il presidente del PS Christian Levrat dovrebbe vincere a Friburgo. A Ginevra e Vaud i Verdi potrebbero spuntarla.

A Ginevra, l'ecologista Lisa Mazzone e il socialista Carlo Sommaruga hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. Nel Canton Vaud, la Verde Adèle Thorens e l'esponente del PS Ada Marra partono avvantaggiate rispetto all'uscente Olivier Français (PLR).

