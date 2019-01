Il gruppo argoviese Zehnder, specializzato nelle tecnologie di riscaldamento e climatizzazione, ha realizzato lo scorso anno un fatturato di 602,3 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto all'esercizio precedente.

In un rapporto pubblicato oggi la società indica di aver incontrato difficoltà crescenti nella seconda metà del 2018.

La performance si situa al di sotto delle previsioni degli analisti più pessimisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP, che avevano pronosticato un giro d'affari di almeno 605,7 milioni di euro.

L'Europa è rimasta di gran lunga il mercato più importante per Zehnder, con un fatturato di 506,5 milioni di euro (+3%). La crescita in Cina e Nord America è crollata nella seconda metà dell'anno, passando dal 10% del primo semestre al 5% per l'intero anno, per un totale di 95,8 milioni di euro.

Le attività relative agli impianti di ventilazione hanno acquisito nuova importanza a livello di gruppo e rappresentano ora il 46% del totale. Le vendite di radiatori, invece, sono diminuite del 2%. I risultati aziendali completi saranno pubblicati il 27 febbraio.

