Per molti abitanti la canoa a remi è l'unico mezzo di trasporto accessibile.

A Guapi i rifiuti vengono anche utilizzati per costruire le strade che conducono ai nuovi quartieri, insalubri e infestati di mosche e di zanzare.

Il tamburo risuona incessante per le vie di Guapi, dove la musica è regina.

La popolazione della regione vive per lo più di pesca, agricoltura e attività mineraria, principalmente oro.

Per la sua posizione tra il mare e la foresta tropicale, Guapi è considerata una culla della biodiversità. Per decenni da qui partiva frutta e verdura destinata a sfamare il resto del Paese.

Come tutta la regione del Pacifico, la cittadina di Guapi è popolata quasi esclusivamente da afro-discendenti, minoranza che rappresenta il 10% circa di tutta la popolazione colombiana.

Controllata per decenni dalle FARC, oggi la cittadina di Guapi si trova al centro di una nuova guerra nella quale si scontrano guerriglia, paramilitari e altri gruppi armati non identificati per il controllo di un territorio ricco di materie prime e di coltivazioni di coca.



