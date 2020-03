Il giuramento della Guardia Svizzera Pontificia, previsto il prossimo 6 maggio, è stato rinviato all'autunno a causa del coronavirus. Si terrà il 4 ottobre.

Il Cantone ospite rimarrà Basilea Campagna, ha indicato ieri in serata la Guardia Svizzera Pontificia in una nota. La deposizione della corona in onore dei caduti del 6 maggio 1527 rimane invece confermata nel giorno della ricorrenza, ma si svolgerà senza pubblico.

