Questo contenuto è stato pubblicato il 31 agosto 2018 20.47 31 agosto 2018 - 20:47

Un numero imprecisato di veicoli di tipo militare hanno preso posizione attorno alla sede a Città di Guatemala della Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala (Cicig), organismo sostenuto dalle Nazioni Unite.

Lo scrive il portale di notizie guatemalteco PubliNews.

Il portavoce della Cicig, Matias Ponce, ha confermato che "i veicoli stanno circondando l nostre installazioni e sono andati avanti e indietro negli ultimi minuti".

Il governo non commenta l'accaduto, segnala da parte sua il quotidiano La Hora, "per cui è impossibile determinare se le jeep stanno aspettando l'inizio di una conferenza stampa annunciata dall'Esecutivo nella capitale, o ordini per procedere ad un operativo all'interno della sede della Cicig.

