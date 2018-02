Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 febbraio 2018

La guerra in Afghanistan, la più lunga della storia degli Stati Uniti, costa ai contribuenti americani 45 miliardi di dollari l'anno.

La cifra è emersa dall'audizione al Senato dell'assistant Secretary del Pentagono per l'Asia-Pacifico Randall Schriver e comprende 5 miliardi per le forze afghane e 13 miliardi per le forze americane all'interno del Paese. Gran parte del resto è per il supporto logistico.

La somma è più bassa del momento culminante del conflitto: dal 2010 al 2012, quando gli Stati Uniti avevano 100'000 soldati, gli americani pagavano oltre 100 miliardi di dollari l'anno.

