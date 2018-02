Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 febbraio 2018 12.10

Approfittando dei giochi olimpici invernali in corso a PyeongChang, in Corea del Sud, il Consigliere federale Guy Parmelin partirà oggi alla volta del Paese asiatico (fino al 25 febbraio).

Avrà un incontro col ministro della difesa Song Young-moo a Seul e farà una visita alla Commissione di supervisione delle nazioni neutrali presso la linea di demarcazione tra le due Coree.

Prima tappa del viaggio di Parmelin, indica una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), sarà Panmunjeom, nella zona demilitarizzata, dove il ministro della difesa intende farsi un’idea del quadro generale della situazione nella linea di demarcazione tra le due Coree nonché del lavoro degli ufficiali svizzeri in seno alla Commissione di supervisione delle nazioni neutrali.

La Svizzera è presente nel Paese sin dalla fine della Guerra di Corea nel 1953. Gli ufficiali svizzeri devono sorvegliare il rispetto dell'armistizio tra le due parti ancora formalmente in guerra.

La mattina di venerdì 23 febbraio, il consigliere federale UDC incontrerà nella capitale il nuovo ministro della difesa sudcoreano per uno scambio di vedute in merito alla situazione della penisola coreana. I due parleranno anche dell'avvio di negoziati per un accordo sulla protezione delle informazioni tra la Corea del Sud e la Svizzera.

Da venerdì pomeriggio a domenica, invece, Parmelin seguirà principalmente le gare dei Giochi olimpici invernali. Il sostegno degli atleti svizzeri è al centro dell'interesse del consigliere federale.

