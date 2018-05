Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 maggio 2018 - 20:45

Keystone/AP U.S. Geological Survey/

Hawaii in allerta. L'eruzione del vulcano Kilauea e numerose scosse di terremoto, fino a 400 inclusa quella più forte da oltre 40 anni, costringono le autorità a ordinare l'evacuazione di 10.000 persone.

E l'emergenza non sembra destinata a rientrare a breve: gli esperti ritengono che l'attività vulcanica e sismica continueranno ancora per diverso tempo.

Gli abitanti di Big Island, l'isola colpita, restano quindi in stato di emergenza anche se per ora i movimenti non hanno fatto scattare nessun allarme tsunami. ''Vedremo cosa Pele decide di fare, incrociamo le dita'' dicono riferendosi alla divinità hawaiana che, secondo la leggenda, viveva sulla cima del vulcano Kilauea.

