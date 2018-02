Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 febbraio 2018 19.01 05 febbraio 2018 - 19:01

Si chiariscono i contorni del fatto di cronaca avvenuto a fine dicembre a Hedingen (ZH), dove sono state trovate due donne ferite con colpi di arma da fuoco e un uomo morto: a sparare è stato quest'ultimo.

Prima ha sparato contro le due donne e poi si è tolto la vita. Corinne Bouvard, portavoce della procura zurighese, ha confermato oggi all'ats notizie in tal senso del "Tages-Anzeiger".

Le due donne erano state portate in ospedale in condizioni critiche, ma nel frattempo hanno potuto essere interrogate. Il Ministero pubblico non ha rilasciato dichiarazioni sul movente.

L'episodio risale al 29 dicembre: le forze dell'ordine erano intervenute in grande stile poco dopo le 17:00. Davanti a un appartamento avevano dapprima rinvenuto una donna gravemente ferita. Dopo aver fatto irruzione nell'abitazione, avevano trovato un'altra donna, a sua volta ferita in modo grave, e il cadavere di un uomo.

