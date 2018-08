Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

3 agosto 2018 - 13:22

Heineken acquista una quota del 40% nel maggior produttore cinese di birra, China Resources Beer, per 3,1 miliardi di dollari.

Heineken ha deciso di puntare su China Resources Beer, cui fa capo il marchio di birra Snow più venduto nel Paese, per rafforzarsi sul mercato cinese e sfidare la rivale Anheuser-Busch InBev con cui è in forte competizione soprattutto nei mercati emergenti come il Brasile.

In base ai termini dell'accordo, le attività di Heineken in Cina si fonderanno con quelle di China Resources Beer, e il gruppo olandese concederà in licenza il proprio marchio al partner cinese, il quale acquisirà azioni Heineken per circa 464 milioni di euro. La società olandese metterà a disposizione i suoi canali di distribuzione globali ai marchi di China Resources, tra cui Snow.

Per l'amministratore delegato di Heineken Jean-François van Boxmeer - riferisce Bloomberg - il successo di China Resources con il marchio Snow è "un po' come quello che Budweiser ha fatto nei suoi tempi gloriosi negli Stati Uniti". Con l'accordo, China Resources mira a spingere il marchio Snow in un mercato di fascia alta, creando con Heineken il marchio numero uno nel mercato high-end cinese, ha spieganto l'amministratore delegato di China Resources, Hou Xiaohai sottolineando che " per vincere in Cina, il mercato premium è il decisivo campo di battaglia per i produttori di birra".

