Riorganizzazione delle strutture direttive presso l'assicuratore sangallese Helvetia: nel corso del primo semestre 2020 Martin Jara diverrà nuovo presidente della direzione della filiale svizzera del gruppo.

Martin Jara, 47 anni, con alle spalle studi in economia all'Università di San Gallo, è attualmente membro del comitato direttivo di Allianz Suisse, dove ha la responsabilità di tutti i canali di distribuzione, si legge un comunicato diramato oggi. Jara diverrà anche membro della direzione del gruppo.

In considerazione del prossimo periodo strategico - viene spiegato - è previsto un adeguamento della struttura direttiva: le unità operative elvetiche "Previdenza privata", "Previdenza professionale", "Non-vita" e "Distribuzione" confluiranno il 1. maggio in un Comitato direttivo Svizzera.

Fino a quando non sarà trovato un successore per Jara, le sue funzioni presso Allianz Suisse saranno assunte - fin da subito - dal presidente della direzione Severin Moser, indica in una propria nota l'assicuratore zurighese. Jara è stato attivo presso Allianz Suisse per 12 anni in diverse posizioni dirigenti; dal 2014 era a capo della divisione Distribuzione.

Helvetia fa anche sapere che Donald Desax, responsabile del settore di mercato Previdenza professionale Svizzera e membro della direzione del gruppo, ha deciso di andare in pensione nel primo semestre 2020. La sua successione sarà decisa nei mesi a venire.

