È sempre trincerato nel suo appartamento l'uomo che minaccia di farsi del male e che ha provocato l'intervento della polizia che da stamattina presto ha sbarrato un tratto della Bahnhofstrasse a Herisau, in Appenzello esterno. Non c'è pericolo per terze persone.

Ai titolari di alcuni negozi e ad alcuni abitanti è stata data la possibilità di raggiungere i rispettivi locali o appartamenti, anche se a determinate condizioni, ha indicato nel pomeriggio a Keystone-ATS il portavoce della polizia appenzellese Marcel Wehrlin.

L'operazione è partita da una segnalazione ricevuta alle 6:30 dalle forze dell'ordine secondo la quale una persona barricata nel proprio appartamento minaccia di farsi del male. La polizia ritiene che l'uomo sia solo in casa ed ha più volte ribadito che non c'è pericolo per altre persone. Non è tuttavia noto se l'uomo sia in possesso di armi.

