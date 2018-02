Quando non ci sono partite, ad Ambrì non c'è quasi anima viva per strada.

Ambri-Piotta

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 11.00 17 febbraio 2018 - 11:00

I villaggi di Ambrì e Piotta si trovano nell'alta valle Leventina, nel nord del Ticino, ai piedi del San Gottardo, a circa 1000 metri di altitudine. Lì batte il cuore dell'hockey su ghiaccio della Svizzera.

Giungendo da nord, quando ci si lascia il Passo del San Gottardo alle spalle, scendendo da Airolo si vedono i due villaggi sul lato destro e ombroso della valle. Un vistoso edificio con tetto a volta che sovrasta tutte le case di Ambrì: la "Pista la Valascia". Lo stadio di hockey ospita l'HC Ambrì-PiottaLink esterno e può accogliere quasi 7000 spettatori.

Un numero nettamente più elevato di quello degli abitanti non solo delle due frazioni ma anche dell'intero comune di QuintoLink esterno, di cui fanno parte. Il motivo è semplice: l'HCAP ha sostenitori in tutta la Svizzera e anche all'estero. Ci sono 17 fan club sparsi in tutta la Svizzera e altri tre in Italia.

Quando si disputa un derby contro l' "acerrimo nemico" HC LuganoLink esterno, nemmeno i tifosi della lontana città di Sciaffusa mancano all'appuntamento. In un'osteria non lontano dallo stadio i supporter si preparano per la partita gustando pizza, birra e vino. Bruno, uno di loro, ci dice che ha co-fondato il fan club nel 1982. Perché tifa Ambrì-Piotta? Naturalmente, non sa dare una risposta precisa. È stato qualcosa di simile all'amore a prima vista. E un vero fan è molto fedele: resta unito al proprio club nel bene e nel male.

Il culto dello sfavorito

Il carisma nazionale del club alpino ticinese è legato alla sua immagine: l'HC Ambrì-Piotta è lo sfavorito del campionato e in quanto tale ha uno status di culto. Fondato nel 1937, il club non ha mai vinto niente di valoroso, a parte una finale di coppa all'inizio degli anni Sessanta. Tuttavia, da quando vi è tornato nel 1985, è sempre riuscito a salvare il posto nella massima lega nazionale di hockey. Questo, anche se la situazione finanziaria a volte è così concia che solo appellandosi pubblicamente a donazioni riesce a salvarsi.

Per l'alta Leventina, invece, il club è un fattore economico. I pochi ristoranti e alberghi che non hanno ancora chiuso le porte dipendono dai tifosi che ritornano ogni settimana. Dopo l'apertura della nuova galleriaLink esterno ferroviaria del San Gottardo, che ha suscitato qualche preoccupazione nella valle, senza l'HCAP l'alta Leventina sarebbe stata dimenticata. Lo ha capito anche l'investitore egiziano Samih Sawiris, che ha costruito un noto villaggio di vacanze ai piedi del versante nord del San Gottardo. All'ultimo appello alle donazioni ha sostenuto il club con un milione di franchi.

Le partite contro la squadra rivale di Lugano sono sempre qualcosa di speciale e si registra ogni volta il tutto esaurito. I due club difficilmente potrebbero essere più diversi. La rivalità tra il Ticino settentrionale tradizionale e il Sotto Ceneri snob è coltivata con cura. Gli uni hanno i soldi e girano con la Maserati, mentre gli altri conquistano i cuori. Ogni volta che l'Ambrì subisce una rete, sembara che il supporto dei suoi spettatori aumenti. I giocatori si difendono coraggiosamente contro l'inevitabile. E alla fine ci risiamo: l'Ambrì-Piotta è sconfitto 4 a 1.

Neuer Inhalt Horizontal Line