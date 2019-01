Nel sistema d'informazione sui tifosi violenti HOOGAN sono registrate attualmente 1592 persone. A luglio dello scorso anno il numero di facinorosi era quasi uguale (1594 persone), indicano i dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di polizia (fedpol).

Delle persone registrate a gennaio 2019, ben 1153 avevano a che fare con il calcio, 499 con l'hockey su ghiaccio. Per quanto riguarda le violenze in quest'ultimo ambito le cifre sono in leggero aumento, mentre nel mondo del pallone si registra un calo. All'interno del sistema d'informazione, aggiornato ogni sei mesi, possono essere attive più misure contro la stessa persona.

Due terzi dei tifosi violenti registrati sono di età compresa tra 19 e 29 anni. Le donne presenti in HOOGAN si attestano a 18. Nella banca dati sono state iscritte 143 nuove persone negli ultimi 6 mesi, mentre quelle cancellate dal registro - dunque dopo tre anni - sono 145.

Tra le misure attive, il divieto di accedere agli stadi è in cima alla classifica (661), seguito da quello di accedere a un'area (437 casi), mentre toccati dall'obbligo di presentarsi alla polizia sono solo 12. I reati più comuni sono sommossa (429), infrazione alla legge sugli esplosivi (330), violazione del divieto di coprirsi il volto (232) e violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (201).

