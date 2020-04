L'epidemia di coronavirus non ferma i truffatori: ieri pomeriggio una presunta agente di polizia è riuscita con l'inganno a farsi consegnare diverse decine di migliaia di franchi da una pensionata di 77 anni residente a Horgen, nel canton Zurigo.

Il modus operandi, descritto oggi dalla polizia cantonale in una nota, è ben oliato: la vittima del raggiro è stata contattata da una finta poliziotta che l'ha convinta a farsi consegnare i suoi risparmi, dicendole che alcuni malviventi la volevano derubare. L'anziana si è quindi recata in banca prelevando denaro in contanti e dell'oro, lasciando poi il tutto in un luogo convenuto con la truffatrice.

Nella nota le autorità invitano ancora le persone, specie anziane, a non farsi abbindolare da persone che si spacciano per agenti. La polizia non pretende mai denaro né chiede i dati per accedere al conto bancario di chicchessia. In caso di telefonate del genere, i bersagli di simili raggiri sono invitati a contattare la polizia.

