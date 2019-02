Tre cavalli sono stati travolti e uccisi ieri sera da un treno regionale a Horn, comune turgoviese in riva al lago di Costanza. Non ci sono feriti e le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare.

L'incidente, che ha interessato un treno Thurbo, una compagnia regionale delle FFS, è avvenuto poco dopo le 21:00 sulla tratta fra Horn e Rorschach (SG), ha detto oggi un portavoce della polizia cantonale confermando una notizia di "20 Minuten" online. Il proprietario degli animali è stato informato.

Domenica scorsa, un altro incidente ha interessato due cavalli finiti non si sa come sull'autostrada A3 a Wollerau, nel canton Svitto. Poco prima della 4:00, un automobilista di 53 anni ha investito i due equini. A causa del violento impatto, l'uomo è deceduto, come pure i due cavalli.

Neuer Inhalt Horizontal Line