I 40 alberghi a cinque stelle della Svizzera riuniti nell'associazione Swiss Deluxe Hotels (SDH) hanno registrato lo scorso anno circa 1,2 milioni di pernottamenti, in aumento del 3,5% su base annua.

Il giro d'affari consolidato è cresciuto del 4,6% a 1,5 miliardi di franchi. "Più pernottamenti, prezzi delle camere leggermente più alti e il settore gastronomico hanno contribuito all'elevato fatturato", ha dichiarato il presidente di SDH Jan Brucker.

Gli ospiti svizzeri hanno soggiornato nelle strutture per oltre 357'000 notti (+1,7%), ciò che corrisponde ad una quota del 29% di tutti i pernottamenti. Motori della crescita dello scorso anno sono stati soprattutto gli ospiti stranieri: +8,6% per i turisti statunitensi, +2,7% per i britannici, +2,3% per gli stati del Golfo e +1,6% per i tedeschi.

