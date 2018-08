Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 agosto 2018 8.47 24 agosto 2018 - 08:47

Hewlett-Packard chiude il terzo trimestre dell'esercizio fiscale con ricavi in crescita del 12% a 14,6 miliardi di dollari. L'utile netto è salito del 26% a 900 milioni di dollari, o 52 centesimi per azione.

I risultati sono migliori delle attese degli analisti, che scommettevano su ricavi per 14,3 miliardi di dollari per un utile per azione di 51 centesimi.

Nell'annunciare i risultati trimestrali, Hewlett-Packard ha rivisto anche al rialzo le stime di utile per il 2018, che dovrebbe chiudersi con un utile per azione di 2,00-2,03 dollari contro l'1,97-2,02 dollari precedentemente stimati.

