1 agosto 2018

Huawei Technologies ha superato per la prima volta Apple nelle spedizioni globali di smartphone.

Huawei Technologies ha superato per la prima volta Apple nelle spedizioni globali di smartphone conquistando la seconda posizione dietro a Samsung.

Nel secondo trimestre Huawei ha consegnato 54,2 milioni di telefoni, il 41% in più rispetto all'anno precedente, secondo i dati della società di ricerche di mercato IDC che dunque evidenzierebbero il consolidamento dell'ascesa dei concorrenti cinesi.

Huawei - che ha spinto sui mercati europei e africani non riuscendo a fare breccia in quello statunitense - detiene il 16% del mercato, contro il 21% della Samsung e il 12% della Apple. A completare la top five sono altre due aziende cinesi, Xiaomi e Oppo.

