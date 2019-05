Il colosso cinese vuole sbarcare con forza in Svizzera.

Huawei vuole investire massicciamente nella ricerca in Svizzera. Il colosso cinese delle telecomunicazioni ha in programma di creare "un migliaio di posti di lavoro", ha dichiarato ieri sera il vicepresidente di Huawei Svizzera Felix Kamer al telegiornale della SRF.

Discussioni sono già in corso, ha precisato Kamer senza fornire un calendario preciso. "I fondi saranno probabilmente distribuiti in diversi nuovi centri di ricerca", ha aggiunto in dichiarazioni all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

La prima cosa da fare è definire i temi di ricerca, spiega Kamer. L'attenzione sarà focalizzata sulle competenze in cui la Svizzera è leader e che sono pertinenti per Huawei a medio termine. "Siamo particolarmente interessati alla ricerca nei settori della fisica, dell'informatica, delle nanotecnologie, della scienza dei materiali e di altre scienze naturali", ha affermato Kamer, che mira anche a "forme di cooperazione interdisciplinare".

