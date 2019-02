Il gruppo Hupac ha trasportato su rotaia oltre 926'000 spedizioni stradali nel 2018: 163'000 in più dell'anno prima ossia una crescita del 21,4%, rileva oggi il principale gestore di rete nel traffico intermodale europeo, che ha sede a Chiasso.

Questo forte incremento dei trasporti - precisa l'impresa in una nota - è in parte dovuto a motivi straordinari, come il recupero delle perdite di traffico in seguito alla chiusura della linea del Reno nel 2017 e all'acquisizione di ERS Railways nel giugno 2018.

Il traffico non transalpino ha registrato lo sviluppo più dinamico con una crescita del 37,9%. L'aumento di quasi 98'000 spedizioni stradali (da 254'208 a 351'870) rispetto all'anno precedente è da attribuire quasi esclusivamente al volume dell'operatore ERS Railways, che è stato integrato nel Gruppo Hupac nel giugno 2018 contribuendo al risultato complessivo con circa 92'000 spedizioni stradali.

ERS Railways, con sede operativa ad Amburgo, è specializzata nei servizi marittimi dell'hinterland e completa il portafoglio di Hupac il cui focus tradizionale è il traffico continentale. ERS offre collegamenti tra i porti del Mare del Nord e numerose destinazioni in Germania, oltre a servizi supplementari come il traffico portuale, la consegna locale e lo sdoganamento.

Neuer Inhalt Horizontal Line