L'estate è tempo di vacanze anche per i consiglieri federali. La maggioranza dei ministri ha deciso di non allontanarsi troppo dai confini nazionali, non è chiaro se per motivi ecologici.

La portavoce di Guy Parmelin, ancora in Giappone e Vietnam per motivi di lavoro, ha rivelato all'agenzia Keystone-ATS che il ministro dell'economia passerà le ferie a fare passeggiate ed escursioni in Svizzera con famiglia e amici. Anche Simonetta Sommaruga passerà la maggioranza del tempo nella Confederazione, ha confermato la sua portavoce. Come gli scorsi anni si recherà alla festa della musica di Meiringen (BE) e leggerà qualche buon libro.

Viola Amherd ha in programma escursioni in montagna, sia in Svizzera che all'estero, anche se mai troppo lontano dai confini nazionali. La ministra della difesa trova molto rigenerante potersi muovere nella natura, ha spiegato il suo portavoce. Ignazio Cassis rimarrà nel suo Ticino, senza però mai perdere d'occhio i dossier d'attualità, come quello sull'Europa.

Anche la collega di partito Karin Keller-Sutter si troverà all'estero per lavoro, più precisamente a Londra. La ministra di giustizia passerà poi il tempo libero "fra Svizzera ed estero", ha comunicato la sua portavoce. Non ha reso noto dove andrà in vacanza il presidente della Confederazione Ueli Maurer, poiché non ama esprimersi sulla sua vita privata. Il responsabile degli interni Alain Berset ha semplicemente fatto sapere che passerà le ferie fra la Svizzera e un Paese vicino.

