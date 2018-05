Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 maggio 2018 10.47 14 maggio 2018 - 10:47

Un gettito fiscale in crescita di oltre 1,5 miliardi di franchi per la Confederazione. È questo il risultato ottenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) grazie a migliaia di controlli e procedure illustrati per la prima volta nel dettaglio.

Con il lavoro svolto dall'AFC, si legge in un comunicato pubblicato oggi, il gettito incassato nel 2017 è stato di 54,68 miliardi di franchi.

L'imposta preventiva si basa sul principio dell'autoaccertamento. I controlli condotti dall'AFC a tale riguardo hanno prodotto entrate pari a 334,7 milioni di franchi, mentre sono stati rifiutati rimborsi per un totale di 747,4 milioni. Altri 102,5 milioni derivano da multe e procedimenti penali. Con 8,2 miliardi di entrate lorde, l'imposta preventiva ha registrato l'incremento percentuale più elevato di tutte le imposte

Anche per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) vale l'autoaccertamento. In questo contesto i controlli effettuati nelle imprese hanno portato a riscossioni posticipate per un totale di 175,9 milioni di franchi, ma anche ad accrediti verso le stesse pari a 47,4 milioni. Multe e decisioni di prestazione hanno generato ricavi supplementari di 3,5 milioni. Nel complesso il gettito IVA ha superato del 2% quello dell'anno precedente.

L'imposta federale diretta viene riscossa dai Cantoni, che hanno disposto multe e recuperi per un totale di 268,7 milioni di franchi. Il risultato complessivo è stato di 20,9 miliardi.

Neuer Inhalt Horizontal Line