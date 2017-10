Diritto d'autore

#WeAreSwissAbroad – l’Hashtag per voi svizzeri all’estero Philipp Meier 26 agosto 2016 - 15:21 Siete svizzeri e vivete all’estero? swissinfo.ch ha lanciato per voi un conto Instagram. Condividete le vostre immagini sul social network con l’hashtag #WeAreSwissAbroad. Insieme potremo così creare una piccola comunità virtuale della Quinta Svizzera. La serie della televisione svizzera “Via per sempre”, dedicata a famiglie svizzere che hanno scelto di emigrare, ha riscontrato un grande successo. Il programma si concentra però forzatamente su un numero limitato di persone, per poter raccontare – anche in modo emotivo – le loro scelte e il loro percorso. Ma cosa ne è degli oltre 700'000 svizzeri che vivono all’estero? “Via per sempre” nell’era dei social In occasione del centenario dell’Organizzazione degli svizzeri all’estero abbiamo lanciato un conto Instagram dedicato interamente a tutti quei cittadini che sono nati e cresciuti all’estero oppure hanno scelto a un certo punto della loro vita di emigrare. Grazie all’hashtag #WeAreSwissAbroad, potremmo così creare una piccola comunità virtuale, fatta di tanti volti e storie diverse. Siamo convinti che le vostre esperienze all’estero – nella loro semplicità o complessità – valgano la pena di essere condivise e raccontate. Contrassegnate le vostre foto e i vostri video su Instagram con l’hashtag #WeAreSwissAbroad e abbonatevi al nostro account :- ) Raccontateci in che paese vivete, per quali ragioni siete emigrati, cosa fate, cosa vi manca della Svizzera e cosa vi lega ancora al nostro paese. Noi selezioneremo le foto da ripubblicare sul conto Instagram di swissinfo.ch. Partecipate dunque anche voi! Con l’hashtag #WeAreSwissAbroad siete già oggi in buona compagnia (con un click sulla foto potrete scoprire qualche dettaglio in più).