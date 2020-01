IKEA ritira dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis con l'indicazione Made in India: potrebbe rilasciare sostanze chimiche a livelli superiori ai limiti di legge. Il ritiro non riguarda quello Made in Italy.

IKEA ritira dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis con l'indicazione Made in India: potrebbe rilasciare livelli di dibutilftalato (DBP) superiori ai limiti previsti per legge. Il ritiro non riguarda lo stesso prodotto con l'indicazione Made in Italy.

Il rischio di un impatto negativo sulla salute è molto basso, sottolinea IKEA in una nota odierna, nella quale invita tutti i clienti in possesso del bicchiere da viaggio a non utilizzarlo più e a restituirlo presso qualsiasi negozio IKEA. Non è necessario esibire alcuna prova di acquisto (scontrino).

Avendo vietato da diversi anni qualsiasi utilizzo di ftalati nei prodotti per uso alimentare, IKEA ha deciso di interrompere le vendite del prodotto in questione in attesa di ulteriori accertamenti.

