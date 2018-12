Il 2018 è l'anno più caldo di sempre a nord delle Alpi

Quello che si avvia verso la conclusione è stato l'anno più caldo di sempre al nord delle Alpi dall'inizio delle misurazioni nel 1864. La media delle temperature toccate nel 2018 è fra le più alte mai raggiunte anche al sud.

Rispetto al periodo tra il 1961 e il 1990, il 2018 è stato di 2,5 gradi più caldo, riporta oggi in un comunicato SRF Meteo, il servizio meteorologico della radiotelevisione svizzerotedesca. Il record precedente apparteneva al 2015, che aveva scalzato il 2014.

Dopo un inverno non particolarmente mite, soprattutto a febbraio e a marzo, le temperature sono esplose in primavera, estate e autunno. Il picco è stato registrato a Sion il 5 agosto, quando la colonnina di mercurio si è spinta fino a 36,2 gradi. Il primato assoluto, rappresentato dai 41,5 gradi del 2003 a Grono (GR), in Valle Mesolcina, ha comunque potuto dormire sonni tranquilli.

Il clima più polare dell'anno è invece quello rilevato sul Corvatsch (3451 metri), in Engadina Alta (GR), il 26 febbraio, occasione in cui il termometro è arrivato a segnare -30,9 gradi.

