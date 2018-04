Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

10 aprile 2018

Il calabrone asiatico (Vespa velutina), introdotto accidentalmente in Europa nel 2004, è giunto alla frontiera Svizzera dalla Francia. Le autorità giurassiane annunciano di prepararsi a lottare contro questo insetto carnivoro, che può fare stragi di api domestiche.

La popolazione è invitata a contattare l'ufficio cantonale dell'ambiente se nota la presenza di questa specie esotica e invasiva. Il calabrone asiatico è carnivoro e costituisce soprattutto una grave minaccia per le api domestiche e altri insetti impollinatori. Non ha nemici naturali è può proliferare tranquillamente a spese delle specie indigene. Dal suo arrivo in Francia sudoccidentale si è diffuso in Spagna, Portogallo, Belgio e Italia.

L'eliminazione dei nidi rimane il miglior metodo di lotta, sottolinea un comunicato odierno del Giura. Per l'uomo la Vespa velutina, lunga mediamente 30 mm, non presenta maggiori pericoli rispetto al calabrone (Vespa crabo) e altri vespidi europei.

