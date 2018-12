4 dicembre - Pista da slitte 'Big Pintenfritz'

La slitta deve essere trascinata per circa due ore e mezza per raggiungere la partenza del 'Big Pintenfritz'". Con i suoi 15km è la pista da slitte più lunga del mondo. La discesa di circa 30 minuti inizia sulla vetta del Faulhorn, sulle Alpi bernesi. Secondo la leggenda, la pista prende il nome dall'albergatore del Berghotel Faulhorn, Fritz Bohren, detto "Pintenfritz". Si narra che dopo la discesa in slitta, l'uomo si fermava regolarmente in una locanda (detta colloquialmente "Pinte").