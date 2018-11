Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 novembre 2018 11.02 29 novembre 2018 - 11:02

Dal primo dicembre sarà disponibile presso i punti vendita abituali il nuovo contrassegno autostradale 2019: di colore celeste metallizzato costerà anche quest'anno 40 franchi.

Il contrassegno, valido fino al 31 gennaio 2020, può essere acquistato presso i distributori di carburante, le autofficine nonché gli sportelli degli uffici postali, doganali e della circolazione stradale.

Il bollo, ricorda in un comunicato l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), è valido solo se viene incollato direttamente sul parabrezza, senza impiegare altri materiali. È vietato rimuoverlo per poi riattaccarlo su un altro veicolo.

Non è proibito invece vendere contrassegni in eccedenza e non utilizzati attraverso piccoli annunci o su una piattaforma Internet. Molto spesso però vengono offerti contrassegni già usati: chi utilizza un contrassegno di questo tipo è punibile, afferma l'AFD.

