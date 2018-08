Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La morte di John McCain accende i riflettori sul governatore dell'Arizona, Doug Ducey, al quale spetta decidere chi occuperà il suo posto in Senato. Una scelta importante per la quale le varie fazioni del partito repubblicano sono già scese in campo.

C'è chi preme per la nomina di un fedelissimo di Donald Trump e chi per rispettare gli ideali di McCain, che con il presidente non aveva i migliori rapporti. In ogni caso l'addio di McCain segna una 'vittoria' per Trump, che perde uno dei suoi maggiori oppositori: la presidenza della commissione servizi armati del Senato passa dal 'nemico' McCain al sostenitore del presidente James Inhofe.

Fra i candidati a rilevare l'eredità di McCain c'è la moglie Cindy McCain, nonostante la contrarietà dei repubblicani. In corsa ci sarebbe anche Barbara Barrett, ex ambasciatrice americana in Finlandia e moglie dell'ex numero uno di Intel Craig Barrett. Ma anche l'ex procuratore generale dell'Arizona Grant Woods e l'ex capo dello staff di Ducey, Kirk Adams.

La legge vigente nello stato del senatore scomparso prevede che sia il governatore a scegliere il suo successore in Senato per i prossimi due anni, fino alle elezioni speciali del 2020 per ottenere il diritto a completare gli ultimi anni che spetterebbero a McCain (il mandato in Senato dura sei anni e McCain era stato rieletto per il suo sesto mandato nel 2016).

