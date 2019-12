La scorsa notte il föhn ha portato in diverse zone della Svizzera temperature molto elevate per una notte di dicembre: ad Altdorf, nel canton Uri, sono stati misurati ben 17 gradi a mezzanotte. Ma anche altrove il termometro era in netta risalita.

A Sevelen, nella valle del Reno sangallese, la colonnina di mercurio ha raggiunto quota 16,1 e nel quartiere di San Gallo Notkersegg 14,3. Il servizio della TV svizzero tedesca SRF Meteo ha poi rilevato 12,9 gradi a Elm, nei Grigionei, e Engelberg, in Obvaldo. Temperature analoghe si sono sviluppate anche sulle alture dell'Altopiano: ad esempio 12,8 gradi sull'Üetliberg di Zurigo.

In pianura è stato invece decisamente più fresco: all'aeroporto di Zurigo-Kloten, a una decina di chilometri in linea d'aria dall'Üetliberg, il termometro è sceso a meno 1,6.

Secondo SRF Meteo, il föhn dovrebbe diventare più attivo, soprattutto durante la prossima notte, con raffiche di velocità comprese tra 140 e 170 chilometri all'ora in montagna. Nelle valli dovrebbero invece limitarsi al massimo a 130 km/h.

Domani sera un fronte freddo tempestoso dovrebbe portare un significativo raffreddamento e nevicate fino a 1000 metri di quota.

SRF Meteo rilava che così tante fasi di föhn come in novembre e dicembre ci sono state raramente prima. La ragione è da ricercarsi nelle numerose e forti zone di bassa pressione sul vicino Atlantico.

