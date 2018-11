Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 novembre 2018 9.39 01 novembre 2018 - 09:39

L'imprenditore e mecenate svizzero Hansjörg Wyss dona un miliardo di dollari alla protezione dell'ambiente attraverso la sua fondazione, la Wyss Foundation. Il denaro sarà utilizzato per creare parchi nazionali, riserve naturali o aree marine protette.

In una lettera aperta pubblicata sul New York Times, il bernese di 83 anni, che vive sulla costa orientale degli Stati Uniti, precisa che la donazione sarà scaglionata su dieci anni. L'obiettivo della Wyss Foundation è quello di mantenere circa il 30% della Terra allo stato naturale fino al 2030. Concretamente si tratta di sostenere gli sforzi locali per migliorare la gestione dei parchi e delle aree protette. Inoltre, l'ingegnere civile vuole finanziare la ricerca presso l'Università di Berna per sviluppare misure di conservazione più efficaci.

"Tutti noi, cittadini, filantropi, imprenditori e capi di stato dovremmo preoccuparci dell'enorme divario tra la scarsa protezione di cui gode attualmente l'ambiente e ciò che dovrebbe essere protetto", ha scritto Wyss nella sua lettera aperta. "Questa è una lacuna che dobbiamo colmare con urgenza, prima che l'impronta umana prenda il sopravvento sugli ultimi luoghi selvaggi della Terra".

