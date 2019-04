In particolare con l'Uruguay la Svizzera collabora già oggi strettamente a livello multilaterale, come scrive il DFAE sulla sua pagina internetLink esterno . La collaborazione avviene soprattutto in seno alle Nazioni Unite, dove per esempio entrambi gli stati si impegnano congiuntamente per la riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il viaggio del ministro degli esteri svizzero proseguirà fino a venerdì. Oltre agli aspetti culturali, terrà conto anche di questioni economiche e politiche. Uruguay, Cile e Brasile sono partner importanti della Svizzera e sono membri fondatori dell'area economica Mercosur. Al momento la Svizzera, in quanto membro dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), sta negoziando con Mercosur un accordo di libero scambio. Con il Cile sono in corso discussioni su una modernizzazione dell'accordo di libero scambio AELS-Cile.

L'obiettivo del viaggio è di comprendere non solo l’importanza culturale ed economica della Quinta Svizzera, ma anche il suo impegno nel campo della formazione e dell’innovazione, come si legge in un comunicato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)Link esterno .

Anche in Cile e in Brasile Cassis incontrerà membri delle comunità svizzere. Complessivamente nei tre paesi sudamericani vivono 100'000 persone con radici svizzere.

Il programma del ministro degli esteri prevedeva anche una visita alla cattedrale di San José di Mayo, decorata con opere del pittore di origine ticinese Martino Perlasca. Sui 3,4 milioni di abitanti dell'Uruguay circa 50'000 hanno radici svizzere. I loro antenati sono emigrati nel XIX secolo per sfuggire la miseria in Svizzera.

Ein Stück Heimat in Uruguay: Ich wurde herzlich aufgenommen von der Schweizer Gemeinschaft in Nueva Helvecia. 11120 Kilometer können so nahe sein! 🇨🇭🇺🇾 pic.twitter.com/WyyrVFATXZ

È il suo primo viaggio nelle vesti di ministro degli esteri svizzero in Sudamerica: il consigliere federale Ignazio Cassis visita l'Uruguay, il Cile e il Brasile. In tutti e tre i paesi incontra rappresentanti della comunità svizzera.

Per di qua si va in Svizzera! Il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis durante la sua vista lunedì a Nueva Helvecia, Uruguay.

