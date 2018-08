Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

06 agosto 2018 - 20:15

Giorgetto Giugiaro (a destra), qui con Giovanni Agnelli, in una foto del 2001

E' stato eletto nel 1999 'Designer del Secolo' da una giuria di 132 esperti, ma la sua notorietà globale nell'automotive si deve agli oltre 200 progetti di vetture che portano la sua firma e che circolano da anni in tutto il mondo.

E' Giorgetto Giugiaro, la figura di maggiore spicco dal punto di vista della 'creatività' automobilistica del '900 e del nuovo millennio, vista l'influenza che il suo stile ha ancora oggi sulle nuove generazioni di designer. Un artista, un visionario, un manager che ha lasciato una grandissima impronta nell'evoluzione del mezzo a quattro ruote e che festeggia domani i suoi 80 anni.

Dalla Golf alla Panda, dalla De Lorean (l'avveniristica auto di 'Ritorno al futuro') alla Giulia GT. Ma anche dalla Hyundai - con cui l'industria sudcoreana ha iniziato l'espansione nel mondo - alla Lamborghini Gallardo, passando per vere pietre miliari della storia automobilistica come la Fiat Uno, come la prima Audi 80, la Lancia Delta o, ancora, il 'trittico' Passat-Polo-Scirocco che fece seguito alla Golf.

Tanti i nomi delle concept car sgorgate dalla sua creatività fin dai tempi del lavoro alla Bertone - fra tutte, la Chevrolet Testudo - per proseguire negli anni in direzione di nuovi territori (la Megagamma, prima idea di auto 'alta' o la Biga che precorreva i concetti di microcar urbana) ma anche di elegantissime ricerche di design.

