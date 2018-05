Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 20.51 05 maggio 2018 - 20:51

Il Nuovo movimento europeo svizzero (Numes), fondato il 28 marzo 1998, ha festeggiato oggi a Berna i suoi 20 anni. Intenzionato a impegnarsi per un accordo istituzionale con l'Unione europea, Numes combatterà le iniziative UDC "volte a isolare la Svizzera".

In un comunicato odierno il movimento fa sapere che presenterà in autunno la sua tabella di marcia per una Svizzera aperta ed europea. Si prepara pure a condurre una campagna contro l'iniziativa anti-diritti umani (chiamata “per l’autodeterminazione”) e l'iniziativa contro la libera circolazione delle persone.

Neuer Inhalt Horizontal Line