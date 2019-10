Si vende bene il PC-24, il primo aereo a reazione sviluppato da Pilatus: il 50esimo esemplare è stato consegnato a un cliente americano, ha indicato il costruttore aeronautico nidvaldese.

"La domanda continua ad essere molto elevata", afferma Thomas Bosshard, presidente della direzione di Pilatus Business Aircraft (filiale del gruppo), citato in un comunicato odierno. "Le reazioni dei nostri clienti confermano che il PC-24 raggiunge un livello di prestazioni che nessun altro business jet può eguagliare".

Il PC-24 è il primo velivolo d'affari a reazione in grado di operare su piste molto corte (820 metri), anche in sabbia o terra. In tal modo gli aeroporti raggiungibili a livello planetario risultano raddoppiati, arrivando a 21'000. L'apparecchio è lungo 17 metri e può portare sino a dieci passeggeri. L'autonomia è di circa 3600 chilometri.

