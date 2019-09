La crescita economica in Svizzera nel secondo trimestre è rallentata.

Il prodotto interno lordo (Pil) svizzero è cresciuto dello 0,3% nel secondo trimestre del 2019 - dopo lo 0,4 % (rivisto) del periodo gennaio-marzo.

Lo indica una nota odierna della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Come in altri Paesi europei la domanda domestica ed estera si è sviluppata debolmente. Ne hanno risentito in particolare i rami del terziario.

Neuer Inhalt Horizontal Line