Benvenuti in Svizzera, il paese degli iPhone

Cosa siete disposti a fare per comprare l'ultimo modello dell'iPhone? (Keystone)

Nei dieci anni di vita dell’iPhone, il modo in cui la gente utilizza Internet e i telefonini è cambiato in modo radicale. In Svizzera gli apparecchi della Apple hanno sbancato e la loro popolarità non sembra aver perso terreno.

Quando nel gennaio 2007 la Apple ha messo in circolazione il suo primo iPhone, l’apparecchio non era ancora a disposizione sul mercato elvetico. Gli appassionati hanno così dovuto acquistarlo online o direttamente negli Stati Uniti. C’era però un ostacolo non indifferente: la carta SIM era bloccata ed era così necessario trovare un programma informatico o un negozio specializzato per poterlo utilizzare in Svizzera.

“Ho comprato il mio primo iPhone su eBay per circa 1'300 franchi”, afferma Jean-Claude Frick, blogger ed esperto di tecnologia presso comparis.ch, il portale di confronto internet. In pochi giorni, ricorda Frick, il numero di persone in grado di sbloccare la carta SIM è moltiplicato.

Dato che utilizzare un telefonino con una rete estera implicava costi proibitivi in Svizzera, molti utilizzavano i primi iPhone solo per connettersi a internet via Wi-Fi.

La Apple non fornisce dati specifici sul numero di iPhone venduti nei diversi paesi. Secondo comparis.ch – che ha condotto delle analisi sull’utilizzo dei telefonini – la Svizzera è un vero e proprio eldorado per la multinazionale americana. La parte di mercato dell’iPhone sfiorerebbe infatti il 50% contro il 12% a livello mondiale.

(swissinfo.ch)

“La Svizzera è il paese della Apple e degli iPhone. Ottiene i prodotti in anteprima rispetto ad altri paesi europei, come la Francia”, afferma Frick. Quando è stato lanciato l’iPhone, la Apple era già molto conosciuta in Svizzera grazie ai suoi computer”. In altre parole, la popolazione elvetica è un affezionato cliente, “anche perché è ricca”.

Il successo dell’iPhone, secondo Frick, è dovuto anche al fatto che fin dall’inizio gli utenti avevano a disposizione musica e film su iTunes store, mentre Google Play è arrivato molto più in ritardo.

Dal punto di vista della produzione, l’iPhone – come noto – è prodotto in Cina, ma una piccola parte delle sue componenti ha origine in Svizzera.