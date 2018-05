Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 16.31 05 maggio 2018 - 16:31

Il virus Dengue - endemico in vari paesi in America e Asia e responsabile di numerosi casi "importati" di infezione in Europa - si potrebbe trasmettere anche per via sessuale.

Lo dimostra, per la prima volta, uno studio dell'Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) "Lazzaro Spallanzani" di Roma, che ha rilevato la presenza del virus nel liquido seminale di un italiano guarito da una recente infezione e appena rientrato da un viaggio in Thailandia.

Lo studio è pubblicato su "Eurosurveillance". I ricercatori hanno dimostrato che il virus persiste in attiva replicazione nel liquido seminale ed in particolare nella sua frazione cellulare fino a 37 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi.

