David Rubenstein, co-fondatore e co-presidente esecutivo del gruppo Carlyle, spiega che "se non si risolve lo shutdown in un lasso di tempo ragionevole, avrà davvero un impatto sull'economia", specialmente se combinato con la guerra dei dazi in corso tra Stati Uniti e Cina.

"Lo shutdown, se continua, sarà molto problematico", ha detto ai giornalisti al Forum economico di Davos Kenneth Rogoff, professore di economia ad Harvard. "La stima di una crescita zero per il paese nel 2019 è tutt'altro che campata in aria".

Ma Trump ha anche dichiarato che dispone di "altre alternative" per ottenere il denaro necessario al muro, un probabile riferimento al fatto che il presidente ha il potere di dichiarare lo stato di emergenza, aggirando in questo modo il Congresso.

Dall'altra parte, i repubblicani, per voce del senatore Ted Cruz, hanno criticato i democratici che si accanirebbero contro il muro solamente per contrariare una promessa elettorale del presidente.

I democratici proponevano invece una misura provvisoria che avrebbe permesso di mettere fine allo shutdown e finanziare il governo sino all'8 febbraio. Il testo non prevedeva le spese per il muro, che il partito considera "immorale e inefficace", ma proponeva di finanziare un rafforzamento della sicurezza alla frontiera. Una proposta simile a quella avanzata dai Repubblicani in dicembre, ma poi rifiutata dal presidente.

La proposta repubblicana conteneva i 5,7 miliardi di dollari richiesti per la barriera, nonché una concessione: una deroga di 3 anni per un milione di immigrati direttamente minacciati d'espulsione.

Lo scopo era lo stesso: mettere fine alla più lunga paralisi della storia nell'amministrazione statunitense che prosegue dal 22 dicembre scorso. Ma sia la proposta avanzata dai democratici che quella dei repubblicani non hanno ottenuto i 60 voti necessari in Senato. I due partiti sono rimasti fermi sulle loro posizioni.

USA, bocciate due proposte per porre fine allo shutdown 25 gennaio 2019 - 13:20