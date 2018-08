Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 13.13 03 agosto 2018 - 13:13

Il miglioramento del mercato del lavoro svizzero prosegue: le imprese pianificano nei prossimi tre mesi di creare nuovi posti di lavoro. Per la prima volta da dieci anni la situazione è piuttosto soddisfacente anche nel settore alberghiero.

Lo rileva il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) sulla base del suo indicatore dell'impiego che in agosto si è attestato a +5,7 punti contro i +4,4 punti (dato rivisto da +3,6) di tre mesi fa.

Una gran parte delle imprese prevedono di assumere personale nei prossimi tre anni ritenendo il loro effettivo attualmente insufficiente, precisa il KOF.

Il settore alberghiero nutre persino per la prima volta dal 2008 la speranza che il miglioramento continuerà. Le attese e i progetti in materia di impiego non sono più negativi ma "equilibrati".

Dal crollo che aveva fatto seguito allo choc monetario a metà gennaio del 2015 legato all'abbandono della soglia minima di cambio franco/euro da parte della Banca nazionale svizzera (BNS), l'indicatore KOF dell'impiego registra un lento ma costante miglioramento, viene sottolineato.

Come il settore alberghiero, anche le imprese dei servizi, in particolare nell'ambito informatico, della comunicazione, dei trasporti, della sanità e degli affari sociali, si sono mostrate ottimiste come non lo erano da molto tempo. Questi rami dovrebbero registrare una nuova ondata di creazione di posti di lavoro.

Anche l'indicatore dell'impiego dell'industria si situa in zona leggermente positiva, mentre le risposte positive e negative si equilibrano nella costruzione. La situazione appare un po' meno buona nel commercio al dettaglio: l'indicatore rimane nettamente negativo.

Il dato del KOF viene calcolato sulla base di un rilevamento trimestrale a cui partecipano numerose aziende. Alla imprese viene fra l'altro chiesto se nei tre mesi successivi intendono creare o cancellare posti di lavoro. In passato si è notato che queste stime anticipano l'andamento effettivo del mercato del lavoro.

