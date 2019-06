Importante commessa per Implenia a Liestal (foto d'archivio)

Importante commessa per Implenia: il colosso svizzero della costruzione parteciperà all'ampliamento a quattro binari della stazione di Liestal (BL) eseguendo - per conto delle FFS - lavori per 115 milioni, su un totale di investimenti di 380 milioni.

L'opera mira ad assicurare la cadenza ogni quarto d'ora dei treni della rete celere renana, spiega Implenia in un comunicato odierno. I lavori di ampliamento cominceranno in estate e dureranno sino al 2025.

Neuer Inhalt Horizontal Line